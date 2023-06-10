Kanada Başbakanı Trudeau, Ukrayna'da

DHA

Zelenskiy, Kanada Başbakanı Trudeau´nun ziyaretine ilişkin "Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya ve heyetine Ukrayna'ya hoş geldiniz diyorum. Rusya'nın halkımıza boyun eğdirmek için gösterdiği tüm çabalara rağmen Ukraynalılar bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini sürdürüyor. Ve zaferimizde, tıpkı şu anda durduğumuz gibi, hayatı ve insanları savunma yolunda birlikte duracağız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Trudeau ise "Kanada, Ukrayna ile birlik içinde. Rusya'nın acımasız savaşına karşı direnişlerini sürdüren Başkan Zelenskiy ve Ukrayna halkına olan bağlılığımı yeniden teyit etmek için Kiev'deyim" açıklamasını yaptı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.