Trudeau’dan İsrail ve Filistin'e ateşkes çağrısı 0:00 / 0:00

AA

Trudeau başkent Ottawa’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kanada'nın, İsrail-Filistin çatışmasında daha fazla sivilin hayatını kaybetmesini önlemek ve durumu hafifletmek için uluslararası toplumla birlikte çalıştığını söyledi.

Trudeau, "Kalbimiz, şu anda etraflarını saran şiddet nedeniyle İsrailliler ve Filistinlilerle beraber. Hepimizi etkileyen trajik görüntülerin, ailelerin, masum çocukların kaybını gördük. Bunun durması gerekiyor. Kanada bu yüzden ateşkes istiyor." dedi.

AA'nın haberine göre; Başbakan Trudeau, bir gazetecinin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun perşembe günü yapacağı toplantıda, acil ateşkes çağrısı yapan bir karara ilişkin hükümetinin tutumuyla ilgili sorusunu cevapsız bıraktı.

Kanada Federal Parlamentosundaki muhalefet partilerinden Bloc Quebecois (Quebec Bloku) Milletvekili Stephane Bergeron'un geçen hafta İsrail ile Filistin’e ateşkes çağrısı yapma önerisi, parlamentoda kabul edilmemişti.

Kanada genelinde 14 Mayıs’ta başlayan İsrail’in Filistin’deki saldırılarını protesto gösterileri, 16 Mayıs’a kadar yaklaşık 25 ayrı kentte devam etmişti.

Gösterilerde yoğun olarak Trudeau hükümetinin İsrail’in saldırılarına karşı sessiz kalması protesto edilmiş ve hükümetten İsrail’e silah satışını derhal durdurması istenmişti.