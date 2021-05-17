AA

Kanada'da İsrail'in saldırılarını protesto eden grupla, İsrail yanlıları arasında çatışma yaşandı. Polis tarafından müdahale edilen göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası kullanıldı. Göstericiler ve polis arasında kovalamaca yaşandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ten Gazze Şeridi'ne taşınan saldırıları protesto etmek isteyen göstericilerle, İsrail yanlıları arasında çıkan çatışmaya Kanada polisi müdahale etti. İki gruba da göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

Independent haberine göre, Montreal şehir merkezinde Dorchester Meydanı'nda bir grup tarafından İsrail'e destek mitingi düzenlendi. Meydandaki bu mitingin, 200 metre ilerisinde İsrail'in Doğu Kudüs'te başladığı ve ardından Gazze Şeridi'ne taşınan saldırılarını protesto etmek için toplanıldı. Filistin'e destek çağrısı bir kez daha yinelendi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kanada'da herkesin barış içinde toplanma ve kendini özgürce ifade etme hakkı vardır. Ancak antisemitizme, İslamofobiye veya herhangi bir nefrete tahammül edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hafta sonu bazı protestolarda gördüğümüz alçakça söylem ve şiddeti, şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kanada merkezli haber ajansı CBC'nin aktardığı habere göre, 15 Mayıs'ta Toronto’nun Nathan Phillips Meydanı'nda gerçekleştirilen protesto sonrasında polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden biri polise karşı güç kullanmaktan, diğeri ise gösteri meydanına silah getirmekten gözaltına alındı.