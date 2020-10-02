Kanada'da maske takmayan sakallı polislerin masabaşı görevlere verilmesi uygulaması kaldırıldı

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Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP, bünyesindeki Sih ve Müslüman polislerden sakallı olanların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takmadıkları için masabaşı görevlerde çalıştırılması uygulamasına son verildiğini duyurdu.

Başbakan Justin Trudeau’nun dini nedenlerle sakal bırakan RCMP memurlarının, operasyonlardan alınarak bürolarda masabaşı işlere verilmesinin ayrımcılık olduğunu açıklamasının ardından RCMP İnsan Kaynakları Müdürü Gail Johnson, Sih ve Müslüman memurlar da dahil olmak üzere sakallı polislerin yeniden operasyonel görevlere gönderileceklerini bildirdi.

Johnson, operasyonlara çıkacak olan sakallı polislere, uygun koruyucu ekipmanların sağlanacağını kaydetti.

- RCMP Şefi'nin talimatıyla başlayan "maske" uygulaması

Kanada’da Kovid-19 salgınının başladığı martta, RCMP Şefi Brenda Lucki tarafından yayımlanan talimatla başlayan maske uygulamasında, solunum yollarının tam kapatılması istenmiş ve buna en büyük engelinde yüz kılları olduğu hatırlatılmıştı.

Dünya Sih Örgütü Hukuk Müşaviri Balpreet Singh, uygulama nedeniyle RCMP Şefi Brenda Lucki ve Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair'e başvurarak, konuya çözüm bulunmasını istediklerini açıklamıştı.

Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, yaptığı açıklamada, "Polislikteki çeşitlilik onu daha etkili hale getiriyor. RCMP, Sih ve Müslüman subayların inançlarına saygı duyarak ve uyum sağlayarak işlerini güvenli bir şekilde yapmalarını sağlayacak." ifadesini kullanmıştı.