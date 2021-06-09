Kanada'da Müslüman genci ölüme terk eden ilk yardım görevlileri suçlu bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAmerika
ABONE OL

Kanada'da Müslüman genci ölüme terk eden ilk yardım görevlileri suçlu bulundu

Kanada’nın Hamilton kentinde, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Müslüman genci, doğru müdahale yapmayarak ölüme terk eden ilk yardım görevlileri çıkarıldıkları mahkemede suçlu bulundu

Kanada'da Müslüman genci ölüme terk eden ilk yardım görevlileri suçlu bulundu
Kanada'da Müslüman genci ölüme terk eden ilk yardım görevlileri suçlu bulundu
0:00 / 0:00
AA

Hamilton kentinde 2 Aralık 2017'de meydana gelen saldırıda, Dale King isimli saldırgan tarafından silahla vurularak yaralanan Yusuf El-Hasnawi'ye (19) olay yerine gecikme ile gelen iki ilk yardım görevlisi müdahale etti.

Ontario Eyalet Yüksek Mahkemesi Hakimi Harrison Arrell, yaklaşık dört yıldır süren davada bugün kararını açıkladı.

Hakim Arrell, ilk yardım görevlileri Steven Snively (55) ve Christopher Marchant'ın (32),atardamarı ile bir damarı daha kurşun ile delinmiş kişiye nasıl müdahale edeceklerine dair aldıkları eğitimin gereğini yerine getirmedikleri için suçlu olduklarına hükmetti.

Yargıç Harrison Arrell kararını verirken, "Bunun trajik bir dava olduğunu söylemek çok hafife almak olur" derken, iki görevlinin ilk yardım müdahalesinde minimum standartları sağlamadıklarını ifade etti.

Hakim Arrell, davanın 25-26 Ekim'de ceza duruşması ile sona ereceğini belirtti. AA'nın haberine göre; ilk yardım görevlilerinin, söz konusu suçlamalardan azami 5 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

Yusuf El-Hasnawi’nin babası Majed El-Hasnawi, kararın ardından mahkeme binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bence bu adil bir karar. Onların suçluluğu kanıtlandı. On yıl mı yoksa bir yıl mı hapis cezası alırlar beni ilgilendirmiyor." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi
DÜNYAİsrail'in Suriye'ye saldırı düzenlediği iddia edildi
Macron, uğradığı tokatlı saldırı sonrası konuştu
DÜNYAMacron, uğradığı tokatlı saldırı sonrası konuştu
NATO, mahkemenin Bosna Kasabı hakkındaki kararından memnun
DÜNYANATO, Bosna Kasabı hakkındaki karardan memnun
Dışişleri Bakanlığı'ndan savaş suçlusu Mladiç açıklaması
DÜNYADışişleri Bakanlığı'ndan savaş suçlusu Mladiç ...
Hindistan’da trafik kazası: 15 ölü
DÜNYAHindistan’da korkunç kaza! 15 ölü
Blinken, nükleer anlaşmaya dönülse bile İran'a yönelik yüzlerce yaptırımın yürürlükte kalacağını söyledi
DÜNYAABD'den İran'a kötü haber
Son dakika haberleri! Türkiye'den KKTC’ye 50 bin doz Sinovac aşısı
DÜNYATürkiye'den KKTC’ye 50 bin doz Sinovac aşısı
İran cumhurbaşkanı adaylarının televizyon tartışmasında "Türkçe/Azerice" polemiği
DÜNYAİran'da "Türkçe/Azerice" polemiği
Son dakika: ABD'de müslümanlar FBI'yı şikayet etti! Mahkeme kabul etti ve... - Haberler
DÜNYAABD Yüksek Mahkemesi, 3 Müslüman'ın FBI'a açtığı ...
SON DAKİKA! Çin'den ABD'ye Kovid-19 yanıtı
DÜNYAÇin'den ABD'ye Kovid-19 yanıtı: Irak yalanından ...