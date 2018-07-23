Kanada'da silahlı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı

Polis saldırının yaşandığı bölgeyi kordona aldı

Kanada'nın Toronto kentinde silahlı bir kişinin düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Pazar gecesi şehir merkezindeki Danforth ve Logan caddelerinde gerçekleşen saldırı sonrasında saldırgan polisle girdiği çatışmanın sonunda öldü.

Yaralılar arasındaki genç bir kızın durumunun ağır olduğu ifade ediliyor. Toronto polisi, görgü tanıklarının Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak polisi bilgilendirmesi yönünde çağrı yaptı.

Saldırının gerekçesi hakkında ise henüz bir bilgi verilmiş değil.

Kanada televizyonlarında yayınlanan olay yeri görüntülerinde çanta taşıyan şapkalı bir adamın kaldırımda yürürken bir anda durduğu ve çantasından bir tabanca çıkararak etrafa ateş açmaya başladığı görülüyor.

Gazeteci Jeremy Cohn, Twitter'da paylaştığı videoda olay yerini görüntüledi ve "Kurbanlar geniş bir alana yayılmış durumda" dedi.

https://twitter.com/JeremyGlobalTV/status/1021220897695264768

Görgü tanıklarından Jody Steinhauer, CBC News kanalına konuştu ve ailesiyle birlikte bir restoranda yemek yerken 10 ila 15 el silah sesi duyduğunu söyledi.

Steinhauer, "İnsanların bir anda bağrışmaya başladığını duyduk" dedi.

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