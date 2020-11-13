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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Kanada'da Ubisoft çalışanları rehine alındı!
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Kanada'da Ubisoft çalışanları rehine alındı!

Kanada'nın Montreal kentinde Fransız oyun şirketi Ubisoft çalışanlarının rehin alındığı aktarıldı.

SON DAKİKA: Kanada'da Ubisoft çalışanları rehine alındı!
Reuters

Reuters haber ajansının servis ettiği haberde, Kanada'nın Montreal kentinde Ubisoft çalışanlarının rehin alındığı aktarıldı.

Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Montreal'deki binasında çalışan onlarca kişi çatı katında esir alındı. Olay yerinde emniyet görevlileri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Montreal Polis Departmanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Polis ekiplerinin operasyonu devam ediyor. Vatandaşlar bu bölgeden uzak dursun" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alırken, çevredeki sokaklar kapatıldı.

Ubisoft Sözcüsü Heather Steele Reuters'e yaptığı açıklamada, "Olayın ciddiyetinin farkındayız ve Montreal'deki yetkililerle temas halindeyiz" dedi.

Yetkililer tarafından olaya ilişkin başka bir detay paylaşılmadı.

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