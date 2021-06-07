Papa, yerli çocuk kalıntılarına ilişkin özür dilemedi 0:00 / 0:00

AA

Papa, Vatikan’da geleneksel Pazar duası sonrasında yaptığı konuşmada, Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde 215 çocuğun kalıntılarının bulunduğuna dair kamuoyuna yansıyan ön raporlara ve haberlere değindi.

Papa Franciscus, "215 çocuğun kalıntılarına dair sarsıcı keşifle ilgili Kanada'dan gelen haberleri acıyla takip ediyorum. Kanadalı Psikoposlara ve Kanada'daki tüm Katolik Kilisesi'ne ve Kanada halkına yakınlığımı belirtiyorum. Bu üzücü keşif, geçmişin acıları ve ıstırapları hakkında daha çok farkındalık yaratıyor." dedi.

AA'nın haberine göre; Katoliklerin ruhani lideri, Kanada'nın siyasi ve dini makamlarının konuya açıklık getirmek ve uzlaşı yolunda devam etmeleri gerektiğini söyledi.

KAMUOYUNUN ÖZÜR TALEBİ KARŞILIK BULMADI

Hayatını kaybeden çocuklar için dua eden Papa, Kanada kamuoyundan gelen özür taleplerini karşılıksız bırakarak, özür dilemedi.

Kanada Yerli Hizmetleri Bakanı Marc Miller, daha önce yaptığı açıklamada, Papa'nın yatılı kilise okullarında yaşananlar konusunda özür dilemesi gerektiğini belirterek, "Bence bugüne kadar özür dilememiş olmaları, bugüne kadar bir özür açıklaması yapılmamış olması utanç verici." ifadelerini kullanmıştı.

Kamloops kentindeki Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'nda 215 çocuğun ceset kalıntılarının bulunmasının ardından, Kanada genelinde faaliyet gösteren tüm yatılı kilise okullarının çevresinde arama başlatılmıştı.

YERLİ LİDERLERDEN PAPA'YA TEPKİ

Yatılı kilise okullarında istismar edilen çocuklar konusunun ülke gündeminde ilk sıradaki yerini koruduğu Kanada'da, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un özür dilememesi yerli liderlerin tepkisine neden oldu.

Haberde görüşlerine yer verilen Saskatchewan'daki Egemen Yerli Uluslar Federasyonu Başkanı Bobby Cameron, "Hepimiz acı çekiyoruz ve üzülüyoruz. Bu dünya çapında bir alay konusu. Papa'nın 'kilisemizin yerli halkına ve öğrencilerine o zamanlardaki davranış şekli için çok üzgünüm, özür dileriz, dua ediyoruz' demesi bu kadar zor mu?" diye konuştu.

Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'ndan kurtulan 72 yaşındaki Saa Hiil Thut, okulda geçirdiği yıllar boyunca kendisine yaşatılanlardan ve çektiği acılardan kimsenin sorumlu tutulmadığını söyledi.

"Suçlular bir şekilde sorunsuz kurtuluyor" diyen Thut, Vatikan'ın özür dilememesine ise "Papa, 'Kilisemizin işlettiği yatılı okullarda binlerce fiziksel ve cinsel istismar vakası olduğunu duydum' demeyecek. 'Kamloops'ta ve muhtemelen Kanada'daki her yatılı okulda isimsiz bir mezarda 215 çocuk var' demeyecek." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Başbakan Justin Trudeau, geçen hafta yinelediği açıklamasında, okulların kilisenin kontrolünde olduğunu hatırlatmış, Vatikan'ın okullardaki rolü için sorumluluk alması ve özür dilemesi gerektiğini söylemişti.

Trudeau, ülke tarihinin en büyük çocuk istismarı olan konuyla ilgili 2010'da kurulan ve 2015'te çalışmalarını tamamlayan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun 4 bin sayfalık raporu üzerine aynı yıl Papa Franciscus'tan özür dilemesini istemişti. İsteğini, 2017 yılındaki Vatikan ziyaretinde de tekrarlayan Trudeau, Papa Franciscus'tan beklediği cevabı alamamıştı.

165 YIL BOYUNCA DEVAM ETTİ

1831 ile 1996 yılları arasında işleyen yatılı kilise okulu sistemi, yaklaşık 150 bin yerli çocuğu zorla evlerinden ve ailelerinden ayırdı. Bu çocuklardan birçoğu fiziksel ve cinsel istismara, tecavüze ve yetersiz beslenmeye maruz kalarak bazıları da üzerlerinde yapılan tıbbi deneylerde hayatlarını kaybetti.

Resmi kayıtlara göre ülke genelindeki 139 yatılı kilise okulunun neredeyse tamamı, Kanada hükümeti adına Katolik Kilisesi tarafından yönetiliyordu.