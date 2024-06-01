Kanada'dan ABD Başkanı Biden'ın duyurduğu "Gazze ateşkes önerisine" destek

Trudeau, X sosyal medya platformundan, İsrail'in yaptığı ve Biden'ın açıkladığı yeni öneriye ilişkin paylaşımda bulundu.

Biden: İsrail ateşkes önerisi sundu Haberi Görüntüle

Taslağın acılara son vermek ve barışa yönelmek için bir fırsat olduğunu belirten Trudeau, tarafları bu fırsatı değerlendirmeye çağırdı.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly de X'ten yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırıların felaket düzeyine geldiğini ve sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Joly, Kanada'nın aylardır acil ateşkes çağrısında bulunduğuna işaret ederek "İnsani yardımların engellenmeden Filistinli sivillere ulaştırılması gerektiğini" belirtti.

Kanada'nın Biden tarafından açıklanan ateşkes önerisini tamamen desteklediğini kaydeden Joly, tarafları öneriyi kabul etmeye ve iki devletli çözüm için çalışmaya çağırdı. ABD Başkanı Biden, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu. Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.