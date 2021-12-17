Kanada'dan Omicron varyantına karşı yeni önlemler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kanada'dan Omicron varyantına karşı yeni önlemler
ABONE OL

Kanada Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemler aldı

Kanada'da, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) ile mücadelede hafifletilen önlemlerin bazıları, Omicron ve diğer varyantların etkili olmasıyla yeniden uygulamaya konuldu.

Kanada'dan Omicron varyantına karşı yeni önlemler
Kanada'dan Omicron varyantına karşı yeni önlemler
0:00 / 0:00
AA

Kanada Federal Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos düzenlediği basın toplantısında, "21 Aralık itibarıyla tüm uzunluklardaki yolculuklar için varış öncesi PCR testi şartı tekrar yürürlükte olacak." dedi.

Duclos, güncellenmiş varış öncesi test şartının 21 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini aktararak, uygulamaya 72 saat veya daha kısa yolculuktan sonra Kanada'ya geri dönen tüm yolcuların da dahil olduğunu ifade etti.

Bakan Duclos, Kanada havalimanlarına gelen yolcuları test etme kapasitesini de genişlettiklerini ve 30 Kasım'da günde 11 bin olan havalimanı test kapasitesinin, 16 Aralık itibarıyla 20 bin 960'a çıkarıldığını söyledi.

10 AFRİKA ÜLKESİ İÇİN YÜRÜRLÜKTEKİ SEYAHAT YASAĞI KALDIRILDI

Bakan Duclos, Omicron varyantı nedeniyle daha önce 10 Afrika ülkesine uygulanan seyahat yasağının da bu gece yarısı itibarıyla kaldırılacağını duyurdu.

Kanada, Omicron varyantının baş göstermesinin ardından Güney Afrika, Mozambik, Botsvana, Zimbabve, Lesoto, Eswatini, Namibya, Nijerya, Malavi ve Mısır'dan uçuşları yasaklamıştı.

"ŞİMDİ SEYAHAT ZAMANI DEĞİL"

Kanada Federal Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos da yaptığı açıklamada, Omicron ve diğer varyantların bulaşıcılığını ve durumun ciddiyetini vurgulayarak, Kanada'nın sınır önlemlerini geliştirmeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Duclos, "Tekrar söyleyeceğim, şimdi seyahat zamanı değil. Kanadalıların ailelerini veya arkadaşlarını ziyaret etmek veya yurt dışında mola vermek için seyahatlerini ertelemek zorunda kalmalarının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Seyahatlerini iptal eden birçok Kanadalının da farkındayız. Yurt dışında mahsur kalmanızı veya hasta olmanızı istemiyoruz." ifadesini kullandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lübnan'dan dar gelirli ailelere 246 milyon dolarlık fon
DÜNYA Lübnan'dan dar gelirli ailelere 246 milyon dolarlık ...
AB'den İran nükleer anlaşması için 'acele edin' çağrısı
DÜNYA AB'den İran nükleer anlaşması için 'acele edin' ...
Danimarka Kovid-19 önlemlerini artırıyor
DÜNYA Danimarka Kovid-19 önlemlerini artırıyor
Almanya'da CDU'nun yeni genel başkanı Friedrich Merz olacak
DÜNYA Almanya'da CDU'nun yeni genel başkanı Merz olacak
Gerilim artıyor: Fransa'dan İngiltere'ye dava hazırlığı
DÜNYA Fransa'dan İngiltere'ye dava
Türk polisi, Macaristan-Sırbistan sınırında görev yapacak
DÜNYA Türk polisine 3 Avrupa ülkesinde sınır görevi
Ukrayna-Rusya arasında gerilim artıyor
DÜNYA Ukrayna-Rusya gerilimi artıyor
Rusya'dan flaş ABD ve NATO açıklaması
DÜNYA Rusya'dan flaş ABD ve NATO açıklaması
Son dakika: Dışişleri'nden ABD'nin 2020 Terörizm Raporu'na tepki!
DÜNYA Dışişleri'nden ABD'nin 2020 Terörizm Raporu'na tepki!
Boris Johnson'dan ilk açıklama: "Sorumluluğu alıyorum"
DÜNYA Boris Johnson: Sorumluluğu üstleniyorum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.