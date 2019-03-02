Kanada Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou'nun ABD'ye iadesinin önünü açtı

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Kanada, Çinli telekom devi Huawei'nin üst düzey yöneticisi Meng Wanzhou'nun ABD'ye iade sürecinin başlatılmasına onay verdi.
Kanada hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Adalet Bakanlığı yetkilileri Meng Wanzhou'ya ilişkin resmi olarak iade sürecinin başlatılması için yetki verdi" denildi.
ABD Adalet Bakanlığı, Huawei'in kurucusunun kızı ve Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'yu ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçluyor.
ABD'nin iade talebi nedeniyle Meng Kanada'da önce tutuklanmış, ardından 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest kalmıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, iade sürecinin başlatılmasına onay verilmesini "siyasi bir olay" olarak yorumladı.
Meng'in avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada da, "ABD'nin suçlamalarının siyasi mahiyeti" ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları gözönüne alındığında karar karşısında hayalkırıklığına uğradıkları belirtildi.
Donald Trump, ulusun çıkarlarına uygun olması ve Çin ile bir ticari anlaşmayı güvenceye alması halinde, ABD'deki Meng'e yönelik kovuşturmaya müdahale edebileceğini söylemişti.
Açıklamada, "Müvekkilimiz suçlamaları reddetmeye devam ediyor ve ABD kovuşturmasının ve iade talebinin hukukun işlerliğinin ihlali olduğunu düşünüyor" ifadeleri de yer aldı.
ABD Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi Huawei ve Meng Wanzhou'ya yönelttiği yolsuzluk, adaletin tecelli bulmasına engel olma ve teknoloji hırsızlığı gibi 23 farklı suç yöneltiyor. Huawei ve Meng suçlamaları reddediyor.
Kanada Adalet Bakanlığı, Meng'in durumunun ABD-Kanada arasındaki suçluların iadesi anlaşmasına uygun olup olmadığı değerlendirdi.
Bakanlığın, Kanada'daki mahkemelerde iade sürecinin başlatılıp başlatılmayacağına Cuma gününe kadar karar vermesi gerekiyordu.
Vancouver'da ev hapsinde tutulan Meng, 6 Mart'ta hakim karşısına çıkacak ve iade sürecine ilişkin duruşma tarihi belirlenecek.
İade konusunda son kararı aynı zamanda ülkenin başsavcısı olan Kanada Adalet Bakanı verecek.
Adalet Bakanlığı karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İade duruşması bir mahkeme değil, duruşmada suçluluğuna ya da masumiyetine ilişkin bir yargıda bulunulmayacak" dendi.
Bu üst düzey ismin gözaltına alınması, Çin, ABD ve Kanada arasındaki ilişkilerde gerginliğe yol açmıştı.
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