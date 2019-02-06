Kanada: Kripto para borsasındaki 140 milyon dolara ulaşılamıyor

Kanada'nın en büyük kripto para borsası, kurucusunun aniden ölümünün ardından bir dizüstü bilgisayarda saklı yaklaşık 140 milyon dolar değerindeki dijital paraya ulaşılamadığını açıkladı.

Kripto para borsası Quadriga, konkordato başvurusu yapmış ve 137 milyon dolar değerindeki kripto paranın kayıp olduğunu duyurmuştu.

Borsanın kurucusu Gerald Cotten'ın geçen Aralık'taki ölümünün ardından borsa, kripto para rezervlerini bulamıyordu.

30 yaşındaki Cotten, fonların ve kripto paranın yönetimindeki tek yetkili ve sorumlu isimdi.

Nova Scotia eyaletindeki Yüksek Mahkemeye yapılan başvuruda, Cotten'ın eşi Jennifer Robertson "Şirketin tüm işleri eşimin diz üstü bilgisayarındaydı ve bilgisayarın şifresini bilmiyorum. Tekrar tekrar aramama rağmen, şifreyi hiçbir yerde yazılı halde bulamadım" dedi.

Şirketin şifreleri bulmak için bir uzman tuttuğu ancak şu ana dek pek bir ilerleme kaydedilemediği vurgulandı.

115 bin kişinin hesabına ulaşılamıyor

115 bin Quadriga kullancısının, şahsi hesaplarında şirketin nakit ödeme taahhütleri ve kripto paralar bulunduğu kaydedildi.

Şirketin yaklaşık 55 milyon doları gerçek nakit olmak üzere, 190 milyon dolar borçlu olduğu tahmin ediliyor.

Başvuruda, Quadriga'nın elindeki kripto paraların büyük bölümünün bilgisayar korsanlarına karşı önlem olarak çevrimdışı tutulduğu vurgulandı.

Quadriga'nın nakit akışı sorunları, Ocak 2018'de Kanada Bankası CIBC'nin, paranın gerçekte kimlere ait olduğunu tespit etmekte zorlanmasının ardından, şirketin hesabındaki yaklaşık 20 milyon doları dondurmasının ardından başlamıştı.

Cotten'ın ölümüyle sorunlar daha da büyüdü.

Crohn hastalığı olan Gerald Cotten, Hindistan'da seyahat ettiği sırada ani bir şekilde hayatını kaybetmişti.

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