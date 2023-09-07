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        Haberler Dünya Kanada savaş gemisi, itilaflı sularda Çin askeri savaş gemisiyle karşı karşıya geldi

        Kanada savaş gemisi, itilaflı sularda Çin askeri savaş gemisiyle karşı karşıya geldi

        Kanada savaş gemisinin, Güney Çin Denizi'nde Çin'in üzerinde hak iddia ettiği itilaflı bölgede bir Çin askeri savaş gemisiyle karşı karşıya geldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 22:01 Güncelleme: 07.09.2023 - 22:01
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        Kanada ve Çin savaş gemileri karşı karşıya geldi
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        CBC News'un haberine göre, ABD ve Japonya ile ortak deniz kuvvetleri tatbikatı yapan Kanada'nın HMCS Ottawa savaş gemisi ve tatbikattaki diğer gemiler, Çin'in Luyang savaş gemisi ile karşı karşıya geldi.

        Luyang'ın HMCS Ottawa'ya çok yaklaştığı belirtilirken, Kanada gemisindeki yetkili, Çin gemisinin istihbarat amaçlı görüntüsünün alınmasını emretti.

        Ayrıca Luyang'ın HMCS Ottawa'ya doğru insansız hava aracı gönderdiği ve aracın söz konusu gemiyi uzaktan izlediği kaydedildi.

        Tatbikata katılan bir ABD gemisi, Luyang ile iletişim kurarak geminin bulunduğu bölgeye ilerleyeceğini bildirmesinin ardından Çin savaş gemisi, diğer gemilere yol verdi ve takibe devam etti.

        HMCS Ottawa, bir haftadan az bir süre içerisinde üç kez Çin deniz araçlarıyla karşı karşıya geldi.

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