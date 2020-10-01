Kanada yabancılar için sınır kısıtlamalarını 31 Ekim’e kadar uzattı

AA

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD dışındaki bir ülkeden Kanada’ya yapılacak uluslararası seyahatler için daha önce açıklanan kısıtlamaların 31 Ekim'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Yenilenen karar, Kanada vatandaşı ve Kanada’da sürekli oturma izni olmayanlarla istisnai durum kapsamına girmeyenleri içeriyor.

Karar gereğince, Kanada’ya girişine izin verilenlerin 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları gerekiyor. Bu durumda olanların, Kanada’da karantinada kalacakları uygun bir ev ortamı ile ilaç ve diğer sağlık hizmetlerine erişim konusunda resmi makamlara belgeli bildirimde bulunmaları şart koşuluyor.

Ülkede kısıtlama hükümlerine uymayanlar için de cezai uygulamalar bulunuyor.

Kanada, yakın zaman önce de ABD ile olan sınır geçişlerinde zorunlu olmayan seyahat yasaklarını, 21 Ekim’e kadar uzattığını açıklamıştı. Kanada-ABD sınır kısıtlamalarından, kamyon sürücüleri ve sağlık çalışanları gibi temel işçiler muaf tutuluyor.



