Kanada’da bıçaklı saldırı: En az 10 ölü, 15 yaralı

Kanada’nın orta kesimlerindeki Saskatchewan eyaletinde düzenlenen bıçaklı saldırılarda en az 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Saldırılar en az 13 ayrı mekanda gerçekleşti.
Polis yetkilileri iki şüphelinin fotoğrafını yayınladı ve halka bu kişileri görmeleri halinde saklanıp polisi aramalarını tavsiye etti.
Emniyet teşkilatı yöneticilerinden Rhonda Blackmore, bazı yaralıların kendi imkanlarıyla hastaneye gitmiş olması nedeniyle gerçek yaralı sayısının bilinenden daha fazla olabileceğini söyledi.
Şüphelilerin siyah renk bir Nissan Rouge aracında olabileceğini belirten emniyet yetkilileri “Güvenli bir konumdaysanız oradan ayrılmayın. Evinize başkalarını alırken dikkatli olun. Otostopçu kabul etmeyin” ifadelerini kullandı.
İlk saldırının yerel saatle Pazar sabah 05:40’da (TSİ 13:40) ihbar edildiği aktarıldı.
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