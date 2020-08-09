Kanada’da hortumun bir kilometre uzağa savurduğu araçtaki iki kişi öldü

AA

Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Departmanı’ndan yapılan açıklamada, saatteki hızı 190 kilometreyi aşan hortumun, Manitoba’nın Virden kentinde etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, cuma gecesi başlayan şiddetli kasırganın daha sonra hortuma dönüştüğü ve bölgedeki çiftliklerde kullanılan yüzlerce kilogram ağırlığındaki tarım ve iş makinalarını savurduğu belirtildi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi’nde yapılan açıklamada da cumartesi günü bölgeye sağlık ekipleri ve diğer görevlilerin gönderildiği, sabah başlayan ve halen devam eden hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 18 yaşlarında iki kişinin cesedinin bulunduğu duyuruldu.

RCMP açıklamasında hortumun, ölen iki kişinin bulunduğu aracı bir kilometre kadar savurduğu kaydedilirken, araçtaki biri erkek biri kadın iki kişinin kasırganın etkisiyle araçtan fırlamış olabilecekleri ifade edildi.

Hortum ekili alanlarda da etkili olurken, çiftlik binalarında da ağır hasarın meydana geldiği bildirildi.

Felaketin yaşandığı Virden kentinin Belediye Başkanı Murray Wright, "Bu korkunç birşeydi. Pek çok insan, rüzgarın bir avluda duran ve yüzlerce kilogram ağırlığında olan bir makineyi nasıl alıp otoyolun bir kilometre ötesindeki başka bir mülke fırlattığını anlayamıyor?" dedi.

Bölgede 2018 yılında meydana gelen ve saatteki hızı 280 kilometreyi bulan hortum felaketinde de bir kişi hayatını kaybetmişti.