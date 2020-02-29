Kanada’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

AA

Montreal Türk Kültür Merkezi’ne bağlı Yunus Camisi’nde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için, İmam-Hatip Adem Atalay tarafından cuma namazı öncesi Fetih suresi okundu ve dua edildi. Camide Cuma namazının ardından da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yunus Camisi İmam-Hatibi Adem Atalay, AA muhabirne yaptığı açıklamada, ‘’Rabbim kıyamete kadar bizleri vatansız, bayraksız, camisiz, ezansız bırakmasın. Ecdadın kanlarıyla suladığı canım vatanımıza kıyamete kadar sahip çıkabilmeyi bizlere nasip eylesin. Vatan, bayrak ve din-ü devlet için canlarından vazgeçen aziz şehitlerimiz için duaya durduk. Rabbim mekanlarını cennet eylesin’’ dedi.

Montreal Türk Kültür Merkezi Başkanı Yılmaz Ekinci de Kanadalı Türkler olarak Türkiye'nin sevincine sevindiklerini ve üzüntüsüyle üzüldüklerini söyledi.

Elazığ ve Malatya depremleri ile Van’da meydana gelen çığ felaketinden derinden etkilendiklerini aktaran Ekinci, şunları kaydetti:

"Montreal Türk Kültür Merkezi olarak 8 bin Kanada doları toplayarak depremzede ve muhtaç kardeşlerimize ulaştırmak amacı ile AFAD hesabına gönderdik. Daha bu acılar yüreğimizde taze iken dün gelen 33 şehit haberi bizleri derinden üzmüştür. Hem dünkü Regaip Kandili programımızda hem de bugün cuma namazımızda vatanımız ve şehitlerimiz için dua ettik. Cuma namazımızın ardından yoğun katılımla şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazı kıldık. Rabbim böyle acıları bir daha ülkemize yaşatmasın. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.’’