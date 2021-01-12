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HaberlerDünya
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Kanada’da ilk kez soğutmalı kamyonlar morg olarak kullanılmaya başlandı

Kanada’nın British Columbia eyaletinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra yüksek doz uyuşturucu ölümlerinin artması nedeniyle cesetler için soğutuculu üç kamyon hizmete girdi.

Kanada’da ilk kez soğutmalı kamyonlar morg olarak kullanılmaya başlandı
AA

British Columbia Koroner Hizmetleri Şefi Dr. Jatinder Baidwan, basına yaptığı açıklamada, hem Kovid-19 salgını hem de uyuşturucu ölümlerini, "Aynı anda hem bir tsunami hem de bir depremin çarptığını hayal edin, şu an o durumdayız." şeklinde yorumladı.

Eyaletteki krize Fraser bölgesini örnek gösteren Dr. Baidwan, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde 556 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, buna karşılık aynı dönemde aynı bölgede 510 kişinin de aşırı dozda uyuşturucu kullanımından öldüğünü söyledi.

Eyaletteki hastane morglarının, Kasım 2020'den bu yana maksimum kapasitede olduğuna işaret eden Dr. Baidwan, her biri 46 ceset kapasiteli üç kamyon morgun, ihtiyaç olan bölgelere yönlendirildiğini bildirdi.

Eyalet genelindeki hastane morglarının 1069 ceset kapasiteli olduğunu belirten Dr. Baidwan, yüzde 90’a yaklaşan doluluk oranını, yüzde 60’lara indirebilmek için cenaze evlerine bağlı özel morglarla da sözleşme yaptıklarını kaydetti.

ÖLÜMLER DE VAKALAR DA ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Kanada Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 5 günde ülke genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 41 bin 514 artarak 666 bin 67’ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 5 günde ölenlerin sayısı da 724 artarak 17 bin 41’e çıktı.

Ülkede salgının başlangıcından bu yana Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 565 bin 418 oldu.

Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 14 milyon 584 bin 109 Kovid-19 testi uygulandı.

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