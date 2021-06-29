Kanada’da kemikleri bulunan 751 çocuk için anma töreni düzenlendi

Bu köprünün amacı diğerlerinden çok farklı!

AA

Kanada’da “İlk Millet (First Nation)” olarak bilinen yerli halk, bulunan çocuk mezarlarını, kendi toplumları içinde neredeyse bir asırdan fazla süredir kulaktan kulağa dolaşan yatılı okullardaki çocuklarla ilgili trajik hikayelerin somut delileri olarak görüyor. Geleneksel kıyafetleriyle törene katılan yerliler, kendilerine özgü danslar sergiledi.