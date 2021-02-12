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Kanada’da Kovid-19 salgınında vaka ve ölüm sayıları hız kesmeden artıyor

Kanada’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.

Kanada’da Kovid-19 salgınında vaka ve ölüm sayıları hız kesmeden artıyor
AA

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son bir haftada kaydedilen Kovid-19 vaka sayısı 28 bin 71 artarak 816 bin 715’e yükseldi.

Aynı dönemde, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı ölümler de 762 artarak 20 bin 317'den 21 bin 79'a çıktı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısı 757 bin 896'ya ulaştı.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 23 milyon 199 bin 513 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada’da bugüne kadar toplam 1 milyon 186 bin 401 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişi sayısı da 243 bin 810 oldu.

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