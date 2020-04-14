Kanada’da Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 833 oldu

AA

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 833’e yükseldi.

- Ölümlerin yarıya yakını yaşlı bakım merkezlerinde gerçekleşti

Öte yandan Kanada genelindeki Kovid-19 kaynaklı ölüm vakalarının büyük kısmının yaşlı bakım merkezlerinde yaşandığı açıklandı.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr.Theresa Tam, yaptığı açıklamada, ölümle sonuçlanan Kovid-19 vakalarındaki kayıtların yarıya yakınının, yaşlıların kaldığı bakım merkezlerinde kaydedildiğini belirtti. Dr. Tam, "Salgının büyüme hızı yavaşlasa bile bu merkezlerdeki ölümler artmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Dr. Tam, yaşlı bakım merkezlerinin idarecilerini ulusal yönergelere uymaya çağırdı.

Yaşlılardan Sorumlu Devlet Bakanı Deb Schulte, yeni açıklanan tavsiyelere uymanın, pandeminin yaşlıların evlerine yayılmasını yavaşlatmak için kritik öneme sahip olduğunu ve yaşlı bakım merkezlerinde kalanların yüksek risk altında bulunduğunu bildirdi.

Bakan Schulte, bu merkezlerde çalışanların, yaşanan salgın gibi bir krizde yaşlılara nasıl bakacaklarına dair bir kılavuzları olmadığını belirterek, yayımlanan yönergelerin uygulanmasının bu açıdan önemine işaret etti.

- Kanada’da 6 milyon kişi Kovid-19 nedeniyle işsiz kaldı

Bu arada Kanada Federal Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede 6 milyondan fazla kişi işsiz kaldı. Bakanlık, 6 Nisan'da açılan acil yardım ödeneği ve işsizlik yardımı başvurularında, 6 milyon işsizden 5,4 milyonunun işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Kalan 600 binden fazla işsizin işlemleri devam ederken, başvuru sahiplerine aylık 2 bin Kanada doları ödeme yapılmasına da başlandı.