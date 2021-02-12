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Kanada’daki eyalette uyuşturucudan ölenlerin sayısı Kovid-19’dan yaşamını yitirenleri geçti

Kanada’nın British Columbia eyaletinde, yasadışı toksik uyuşturucu kullanımı nedeniyle ölenlerin sayısının, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenleri geçtiği bildirildi

Kanada’daki eyalette uyuşturucudan ölenlerin sayısı Kovid-19’dan yaşamını yitirenleri geçti
AA

British Columbia eyaleti Adli Tıp Servisi Şefi Lisa Lapointe, 2020 yılının British Columbia'nın aşırı doz uyuşturucu ölümlerinde yaşadığı "en ölümcül yıl" olduğunu söyledi.

Lapointe, 2020 yılında toksik yasadışı uyuşturucuların aşırı dozda kullanımı nedeniyle toplam 1716 kişinin öldüğünü duyurdu.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, British Columbia eyaletinde salgın başladığından bu yana Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 1269 oldu.

"2020, ŞİMDİYE KADARKİ EN KÖTÜ YIL"

Eyalet Adli Tıp Servisi Şefi Lisa Lapointe, aşırı dozda uyuşturucu kullanımında, 2019 yılında 984 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu alanda kaydedilen yüzde 74'lük artışla, 2020'yi aşırı doz ölümleri açısından ‘şimdiye kadarki en kötü yıl’ olarak adlandırabiliriz." dedi.

Lapointe, kaydedilen rakamların günde 4,7 kişinin öldüğü anlamına geldiğini belirterek, ölenlerin çoğunun erkek ve 30-59 yaş grubunda olduklarını ifade etti.

AŞIRI DOZ UYUŞTURUCU ÖLÜMLERİ, DİĞER TÜM ÖLÜM NEDENLERİNDEN DAHA FAZLA

Lapointe, aşırı doz uyuşturucuya bağlı ölümlerin, intihar, araba kazası ve cinayet de dahil diğer tüm ölüm nedenlerinin toplamından daha fazla olduğunu hatırlattı.

AA'nın haberine göre; Lapointe, aşırı doz uyuşturucu kullananların yüzde 80’inin fentanilden, geri kalanlarınsa kokain ve metamfetamin gibi toksik uyuşturuculardan hayatını kaybettiğini söyledi.

Lapointe, Kovid-19 salgınından önce aldıkları önlemlerle kaydettikleri olumlu gelişmelerin, pandemi ile mücadelede gerilediğini belirterek, "Yasadışı uyuşturucu pazarı, ağır bir intikamla geri döndü." dedi.

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