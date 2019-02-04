- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, başkent Ottawa’da düzenlenen Lima Grubu 10. Bakanlar Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 milyon Venezuelalının kriz nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.
Trudeau, Nicolas Maduro'nun Venezuela'da hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda "göz ardı edilemez bir saygısızlık gösterdiğini" savunarak Venezuela'daki demokrasinin bozulmasına ve iktidarını korumak için güç ve korkuyu kullanmak isteyen bir diktatörlüğe tanık olduklarını belirtti.
Milyonlarca kişinin Venezuela'da yaşananlar yüzünden başka ülkelere sığındığını ifade eden Trudeau, yaklaşık 53 milyon dolarlık yardım paketinin, bölgedeki "güvenilir ortaklara" ulaştırılıp dağıtılacağını söyledi.
PERU VE KOLOMBİYA’DAKİ SIĞINMACILARA YARDIM
Öte yandan Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Marie-Claude Bibeau da yaptığı yazılı açıklamada, 52,89 milyon dolarlık insani yardımın, Venezuelalı sığınmacılara, Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı organizasyonlar ve insani yardım kuruluşları eliyle ulaştırılacağını duyurdu.
3 milyona yakın Venezuelalı sığınmacının Peru ve Kolombiya’da bulunduğunu belirten Bibeau, yardımın bir kısmının da bu ülkelerin yönetimlerinin yaptığı harcamaların karşılanmasında kullanılacağını kaydetti.
Bakan Bibeau, “Evlerinden kaçmak zorunda kalan Venezuelalılar giderek daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyor ve onları alan ülkeler ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyorlar. Kanada’nın desteği, deneyimli ortak kuruluşların en savunmasız kişilerin acılarını azaltmasına, göçmen ve mülteci alan ülkelerde kapasite geliştirmelerine yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.
LİMA GRUBU TOPLANTISI
Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland’in ev sahipliğinde yapılan Lima Grubu 10. Bakanlar Toplantısı'na, Latin Amerika ve Karayipler'den birçok ülkenin bakan ya da temsilcileri katılıyor.
Lima Grubunda Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Guyana, Honduras, Meksika, Panama, Paraguay, Peru ve Saint Lucia gibi ülkeler bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.