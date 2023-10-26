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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'ndeki bir su kanalında 1 hafta önce terk edildiği belirlenen bir bebek bulundu

        Kocaeli'de su kanalına terk edilmiş bebek bulundu

        Kocaeli'de, su kanalında yaklaşık bir haftalık olduğu değerlendirilen bir kız bebek bulundu. Sağlık görevlilerince kontrolleri yapılan bebek, hastanede müşahede altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:07 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:12
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        Kanala terk edilmiş bebek bulundu
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesi Malta Mahallesi'nde meydana gelen olayda, su kanalının üzerindeki yürüyüş yolundan geçen bir kişi, bebek ağlama sesi duyarak çevreyi araştırdı.

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        Kanalın yürüyüş yolunun altından geçen kısmına bırakılan bebeği gören ismi öğrenilemeyen kişi, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Acil sağlık ekibi, ilk kontrolleri yapılan bebeği, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaklaşık bir haftalık olduğu değerlendirilen kız bebek, hastanede müşahede altına alındı.

        Polis ekipleri bebeği bırakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

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