Kanalda balık tutan genç öldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, su kanalında sandaldan düşen genç hayatını kaybetti.

Bünyamin Nohutlu (23), ağabeyi A.N. ve kuzeni M.A. ile balık tutmak için sandalla kırsal Minehüyük Mahallesi'nden geçen Orta Ceyhan-Menzelet-Kılavuzlu su kanalına girdi.

AĞABEYİ VE KUZENİ İLE BİRLİKTE DÜŞTÜ

Nohutlu, balık tutmak için ağ attıkları sırada kuzeni ve ağabeyi ile sandaldan düşerek gözden kayboldu. Kendi imkanları ile kanaldan çıkan ağabeyi ve kuzeni 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

1 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN BULUNDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, JAK ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi kanalda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından gencin cesedi bulundu.

Nohutlu'nun cenazesi, savcı tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Türkoğlu Kemal Beyazıt Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

*Haberin görseli DHA'nın arşivinden alınmıştır.