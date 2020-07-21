Kanalizasyon çukuruna düşen inek kurtarıldı - KIRKLARELİ

Akalar Mahallesi'nde bir evin yanındaki kanalizasyon çukurunda inek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ineği çukurdan çıkarmak için büyük çaba gösterdi.Bölgeye çağrılan iş makinesi yardımıyla çukurun çevresi kazılarak beton bloklar kırıldı.Ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ineği çukurdan kurtardı.İnek daha sonra sahibi Hasan Anıl'a teslim edildi.Anıl, ineğinin kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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