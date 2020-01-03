Kandil’den yakalanıp ülkeye getirilen 2 PKK’lı tutuklandı.
Van Mit Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğümüz tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda Irak/Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan 'Sema Fakrin' kod adlı Gülbahar M. ile 'Beritan Avesta' kod adlı Lebisa A. isimli 2 PKK’lı terörist yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti.
Yakalanan 2 örgüt mensubu Van TEM şubede ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkeme, iki teröristin tutuklanmasına karar verdi. Teröristlerden Gülbahar M., ifadesinde 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf etti. PKK’lı teröristler cezaevine gönderildi.
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