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Kandil mesajları 2023... En güzel, dualı, ayetli, hadisli ve resimli Mevlit Kandili mesajları paylaşılmaya başlandı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili 26 Eylül Salı gecesi tüm İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Rebiyülevvel ayının 12'nci gününe denk gelen bu önemli gecede sevdiklerine "Hayırlı Kandiller" ve "Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun" dileklerini iletmek isteyenler en güzel, resimli kandil mesajlarını sorguluyor. Siz de Instagram, Facebook, WhatsApp gibi sosyal medya hesaplarından ve SMS yoluyla sevdiklerinize Mevlid Kandili mesajları gönderebilirsiniz. İşte 2023 En güzel, anlamlı, dualı ve resimli Mevlid (Mevlit) Kandili mesajları...