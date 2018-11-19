Mevlid Kandili mesajları bugünün en çok araştırılan konuları arasında. Hz. Muhammed (s.a.s.)'in doğum gününü bu yıl 19 Kasım 2018 Pazartesi gününü 20 Kasım 2018 Salı'ya bağlayan gecede idrak edeceğiz. Sizler için hazırladığımız birbirinden güzel Mevlid kandili mesajları (resimli Mevlid Kandili mesajları), cep telefonunuzdan kısa mesaj olarak yada telefonunuzdan, bilgisayarınızdan yada tabletinizden, Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram ile sevdiklerinizin kandilini kutlayabilirsiniz. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Mevlid Kandili sözleri mesajları.

Mevlid, doğum zamanı demektir. Mevlid kavramı sözlükte "doğmak, doğum yeri ve doğum zamanı" anlamlarına gelir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber efendimizin doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır.

Mevlid Son peygamber Hz.Muhammed'in (s.a.v) doğumunu anlatan edebî metinlerin makam ve usûl ile okunmasıdır. Türkçeye Arapça'dan girmiş olan kelime, "Peygamberin doğum günü" anlamında da kullanılır. Halk arasında mevlit, mevlüd, mevlüt olarak da söylenmektedir.

Rasulullah (s.a.s.), Fil yılında, Rebi'ülevvel ayının on ikinci pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir. Bu, miladî takvime göre, 571 yılının Nisan ayının yirmisi olarak hesaplanmıştır. Onun doğduğu ev, Beytullah'ın doğusundaki Safa tepesinin yanında Mevlid sokağı diye adlandırılan yerdedir.

Peygamberimizin dünyaya teşrifini (doğum gününü) kutlamak için Mevlid Kandilini kutlarız. Mevlid Kandili'ni de; mevlid okuyarak, Kuranı Kerim okuyarak, dua ederek yani kısacası ibadet ederek kutlarız.

EN GÜZEL MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2018

Gül sevdanın tacıdır her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammedi hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid kandiliniz mübarek dualarınız kabul olsun.

Bu mübarek günün tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini dilerim.

Mevlid kandilinizi kutlarım. Hayırlı kandiller dilerim.

Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

Güler yüzünüz hiç solmasın. Mevlid kandiliniz kutlu olsun.

Mevlid Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

Umutlarımız gerçek mutluluklarımız daim kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid kandilinizi tebrik eder sağlık mutluluk ve huzur dolu nice kandiller dilerim.

Gönlünüz ferah aklınız sıhhatli olsun. Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun.

Mevlid kandiliniz mübarek olsun. Allahın selamı rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun.

Güzeller güzelinin doğum günü kutlu olsun. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun.

Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Mevlid kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı Kandiller.

Rabbim bizi özünden iman edip gözünden düşmeyen kullarından eylemesin. Hayırlı kandiller.

Kalplerimize ferah ver bu kandil gününde Rabbim. Kandiliniz hayırlar getirsin.

Bu güzel Kandil gününün vatanımıza milletimize ve tüm Müslümanlara huzur getirmesini dilerim.

Allahın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Allaha kulsun zülmetler içinde parlayan nursun senin gibi hakikatlı dostun kandilin mübarek olsun.

Bu kutlu kandil gecesinin sizlere hayırlar getirmesini dilerim. Kandiliniz kutlu olsun.

Duanız kabul ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Mevlit Kandiliniz kutlu olsun.

Mübarek Mevlid kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!

Allahumme salli ala seyyidina Muhammed in ve ala ali seyyidina Muhammed. Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün kalbinize huzur sofranıza bereket üzerinize sıhhat serpilsin. Kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece Mevlit Kandili günahtan kurtuluş gecesi. Haydi dua edelim temizlensin günah defterleri iyi kandiller.

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