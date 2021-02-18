Kandillerimizin vazgeçilmezlerinden biri olan Kandil simidi, Regaip kandili ile birlikte sofralarımızda olacak. Peki, evlerinde kandil simidi yapacaklar için tarifi nedir? kandil simidi malzemeleri neler? İşte, haberimizde...

KANDİL SİMİDİ MALZEMELERİ NELER?

-250 gr tereyağı veya margarin ( tavaya konulup yarısı erimis yarısı erimeden kalmış olacak )

- 1 cay bardağı sıvı yağ

- 1 cay bardağı yogurt

- 1 yumurtanın sarısı hamurun icine yumurta akı üzerine

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı toz seker

- 1 çay kaşığımahlep

- 1 çay kaşığı dolu kabartma tozu

- 1 tatlı kaşığı sirke

- 4 4.5 su bardağı kadar un

Üzeri için;

-Susam

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kaba ocakta yarısı erimis, yarısı icinde erimeden kalmis tereyağı veya margarin ekleyin. Yumurta sarısı, sıvı yağ, yoğurt ilava ederek, az şeker ve tuz son olarakta kabartma tozu koyarak karıştırın. Üzerine alabildiğince un ilave edin.

Hamuru 15 - 20 dakika dinlendirin daha sonrasında ceviz büyüklüğünde parcalar koparip elimizle tezgah arasında silindir şeklinde yuvarlayip küçük simit sekli verin.

Simitleri once yumurta akına sonra susama bulayıp 175 derece ısınmış fırında pembeleşene kadar pişer.