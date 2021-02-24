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Kandilli Rasathanesi ev AFAD - Son depremler (24 Şubat) Deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? Malatya, Sivas, Tekirdağ ve İzmir açıklarında meydana gelen peş peşe depremler sonrası en çok merak edilip araştırılan soruların başında "Deprem mi oldu?" sorusu geliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika depremler anbean kaydediliyor. İşte 24 Şubat son depremler listesi (Kandilli ve AFAD)

Kandilli Rasathanesi ev AFAD - Son depremler (24 Şubat) Deprem mi oldu?

Deprem mi oldu? 24 Şubat Çarşamba günü deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Özellikle Malatya ve Sivas ile Tekirdağ ve İzmir açıklarında meydana gelen depremler sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasatahensi'ne çevrildi. Yaşanan depremler anbean AFAD ve Kandilli tarafından kaydediliyor. İşte 24 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 24 ŞUBAT

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 24 ŞUBAT

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