Son dakika depremler listesi 21 Mart bugün.. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi araştırmaları hız kazandı. İki yıkıcı depremin etkisi sürerken hem deprem bölgesinde hem de bağımsız yerlerde sarsıntılar yaşanıyor. 21 Mart'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. İşte 21 Mart 2023 son dakika depremler listesi...

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