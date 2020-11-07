Turan, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, hastanede yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 koronavir\u00fcs testinin sonucunun pozitif oldu\u011funu bildirdi. Genel sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011funu aktaran Turan, De\u011ferli hem\u015fehrilerim, son yapt\u0131rm\u0131\u015f oldu\u011fum Kovid-19 testim pozitif \u00e7\u0131kt\u0131. Ancak sa\u011fl\u0131k durumumun gayet iyi ve tedavime evde devam edece\u011fim. \u00c7ok \u015f\u00fck\u00fcr aile fertlerimizde ba\u015fka pozitif vaka yok. En k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde iyile\u015ferek yeniden g\u00f6revimizin ba\u015f\u0131na ge\u00e7meyi, sizlerle yeniden bulu\u015fmay\u0131 diliyorum. ifadelerini kulland\u0131.