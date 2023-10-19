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        Haberler Spor Basketbol Kangoeroes Mechelen: 83 - Beşiktaş: 74 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Kangoeroes Mechelen: 83 - Beşiktaş: 74 | MAÇ SONUCU

        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Belçika ekibi Kangoeroes Mechelen'e 83-74 yenildi. Bu sonuçla Beşiktaş, grupta ilk mağlubiyetini yaşadı. Kangoeroes Mechelen ise ilk galibiyetini elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 23:31 Güncelleme: 19.10.2023 - 23:31
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        Beşiktaş, Belçika'da yenildi
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        Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Belçika ekibi Kangoeroes Mechelen'e 83-74 yenildi.

        Heylen Vastgoed Basketbol Kampüsü'nde oynanan müsabakanın ilk periyodu 19-19 berabere tamamlandı. İkinci çeyrekte daha etkili olan Kangoeroes Mechelen, soyunma odasına 50-44 üstün gitti.

        İkinci yarıda Beşiktaş'ın farkı kapatmasına izin vermeyen Belçika ekibi, üçüncü periyodunu 64-59 önde bitirdiği karşılaşmayı 83-74 kazandı.

        Bu sonuçla Beşiktaş, grupta ilk mağlubiyetini yaşadı. Kangoeroes Mechelen ise ilk galibiyetini elde etti

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