Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamKanguru kemiğinden yapılmış... En az 35 bin yıllık! - Haberler
ABONE OL

Kanguru kemiğinden aletlerin en az 35 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi

Avustralya'da mağarada bulunan kanguru kemiğinden aletlerin en az 35 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi

Kanguru kemiğinden yapılmış... En az 35 bin yıllık! - Haberler
AA

Avustralya'da bir mağarada bulunan kanguru kemiğinden aletlerin, en az 35 bin yıl öncesinden kaldığı bildirildi.

AA'nın ABC News'ten aktardığı haberine göre, gelişen tekniklerle yapılan incelemeler, 1990'ların başında yerel Mimbi topluluğunun yardımıyla Kimberley bölgesindeki Riwi mağarasında arkeologlar tarafından bulunan 8 aletin, 35 bin ila 46 bin yıl öncesinden kaldığını ortaya koydu.

Bilim insanları, kanguru kemiğinden yapılmış aletlerin, bölgedeki sert iklim koşullarına dayanmasının son derece nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.

Sivri uçlu aletlerin, on binlerce yıl önce yerel halk tarafından reçine işlemek, sepet örmek, kuş ve balık avlamak için kullanılmış olabileceği kaydedildi.

Griffith Üniversitesinden Michelle Langley, bölgede kemikten aletlerin kullanıldığını bildiklerini ancak genellikle çoktan çürümüş olduklarından bu tür aletlere rastlamanın çok zor olduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vogue dergisinin kapağındaki ilk şair Amanda Gorman oldu
YAŞAMVogue dergisinin kapağındaki ilk şair!
Ayanna Williams 7.33 metrelik tırnaklarını kestirdi
YAŞAMGuinness'e girmişti! Yaklaşık 30 yıl sonra kestirdi
Apartmanın otoparkında 3 metrelik timsah yakalandı
YAŞAM3 metrelik timsahın yakalandığı yer şaşırttı
Çeşme, ev ve duvarlara yerleştirilen eserleri vermek istemediler
YAŞAMÇeşme, ev ve duvarlara yerleştirilen eserleri vermek ...
Uyanır uyanmaz yatağınızı toplamayın... İşte nedeni
YAŞAMUyanır uyanmaz yatağınızı toplamayın... İşte nedeni
Ahlat'ın anıt mezarları, dünyaya tanıtılacak
YAŞAMAhlat'ın anıt mezarları, dünyaya tanıtılacak
Cezayirli Hasan Paşa Köşkü, kültür turizmine kazandırılacak
YAŞAMCezayirli Hasan Paşa Köşkü, turizme kazandırılacak
Tarlasını sürerken lahit mezar buldu
YAŞAMTarlasını sürerken buldu, korumaya alındı
'Rizeli astronotlar'ın ünü, ülke sınırlarını aştı - Haberler
YAŞAM'Rizeli astronotlar'ın ünü, ülke sınırlarını aştı
Oyuncuların rolleri için yaşadığı büyük değişimler - Haberler
YAŞAMKim olduğunu tahmin edebildiniz mi?