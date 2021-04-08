Kanguru kemiğinden yapılmış... En az 35 bin yıllık! - Haberler

AA

Avustralya'da bir mağarada bulunan kanguru kemiğinden aletlerin, en az 35 bin yıl öncesinden kaldığı bildirildi.

AA'nın ABC News'ten aktardığı haberine göre, gelişen tekniklerle yapılan incelemeler, 1990'ların başında yerel Mimbi topluluğunun yardımıyla Kimberley bölgesindeki Riwi mağarasında arkeologlar tarafından bulunan 8 aletin, 35 bin ila 46 bin yıl öncesinden kaldığını ortaya koydu.

Bilim insanları, kanguru kemiğinden yapılmış aletlerin, bölgedeki sert iklim koşullarına dayanmasının son derece nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.

Sivri uçlu aletlerin, on binlerce yıl önce yerel halk tarafından reçine işlemek, sepet örmek, kuş ve balık avlamak için kullanılmış olabileceği kaydedildi.

Griffith Üniversitesinden Michelle Langley, bölgede kemikten aletlerin kullanıldığını bildiklerini ancak genellikle çoktan çürümüş olduklarından bu tür aletlere rastlamanın çok zor olduğunu ifade etti.