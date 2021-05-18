"EMPATİ YAPMAMI ENGELLİYOR"

Kanika Batra, bu durumun nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

Birçok doktora gittim... Hepsi bana antisosyal kişilik bozukluğu teşhisi koydu. Yaşadığım bu psikolojik hastalık, empati yapmamı ve insanlara saygı duymamı engelliyor. O nedenle sevgililerimi aldattığım için herhangi bir pişmanlık ya da vicdan azabı çekmiyorum.