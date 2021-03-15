"Kanki Orçun" kalp krizi geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazin"Kanki Orçun" kalp krizi geçirdi - Magazin haberleri
ABONE OL

"Kanki Orçun" kalp krizi geçirdi

Yıllar önce "Kankigiller" olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden "Kanki Orçun" olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, kalp krizi geçirdi

Orçun Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Bugün sabaha karşı kalp krizi geçiren Erman Orçun Yılmaz, Pendik'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp masajı ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Yılmaz, hayata geri döndürüldü. Yılmaz'ın yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fahriye Evcen fotoşop yapınca sosyal medyanın diline düştü! Son dakika magazin haberleri
MAGAZİNSosyal medyanın diline düştü
Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'ndan o iddialara yanıt! Magazin haberleri
MAGAZİNRasim Öztekin'in eşinden 'ihmal' açıklaması
Eda Ece: Mutluluk resmi gösterme gibi bir çabam yok - Son dakika haberler
MAGAZİN"Mutluluk resmi gösterme gibi bir çabam yok"
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari: İyi ki doğdum - Magazin haberleri
MAGAZİN"İyi ki doğdum"
Demet Şener kızı İrem Kutluay ile birlikte alışverişte - Magazin haberleri
MAGAZİNAnnesinin boyunu geçti
2021 Oscar adayları: 2021 Oscar adayı filmleri neler, oyuncular ve yönetmenler kim?
MAGAZİN2021 Oscar adayları belli oldu!
Demet Özdemir'den iddialı poz - Magazin haberleri
MAGAZİNDemet'e yorum yağdı
Fazıl Say'dan 'Fenerbahçe' tepkisi - Magazin haberleri
MAGAZİNFazıl Say'dan 'Fenerbahçe' tepkisi
Ece Erken'den flaş itiraf! Şimdiki aklım olsa... Son dakika magazin haberleri
MAGAZİN'Şimdiki aklım olsa yapmazdım!'
Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez'den 'ayrılık' açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİN'Ayrılık' açıklaması