"Kanki Orçun" kalp krizi geçirdi

Orçun Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Bugün sabaha karşı kalp krizi geçiren Erman Orçun Yılmaz, Pendik'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp masajı ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Yılmaz, hayata geri döndürüldü. Yılmaz'ın yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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