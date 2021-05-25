Kanlı ay tutulması için gözler gökyüzüne çevrildi. NASA'ya göre Tam Ay tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanıyor. NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diye ekliyor. Ancak bu Güneş ışığı Dünya'nın atmosferinden geçerken, mavi ışığın büyük kısmı atmosfer tarafından filtreleniyor ve Ay kırmızı görünüyor. Bu nedenle bu olaya "Kanlı Ay tutulması" da deniliyor.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Greenwich’teki Kraliyet Gözlemevi’nde gökbilimci olan Patricia Skelton’a göre, süper ayı görmek için en iyi zaman 26 Mayıs sabahın erken saatlerinde veya aynı gün akşamın ilerleyen saatlerinde – gün batımından sonra olacak.

KANLI AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

24 - 30 Mayıs haftalık burç yorumlarında gündemi Kanlı Ay Tutulması ve Merkür retrosu oluşturuyor. 26 Mayıs’ta Yay burcunda ‘Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması meydana gelecek. 2 hafta boyunca hissedilecek Ay Tutulması'nın yanında 30 Mayıs'ta Merkür, İkizler burcunda gerileyecek. Peki Ay Tutulması ve Merkür retrosu 12 burcu nasıl etkileyecek? Öncelikle Ay Tutulması'nda tutulamayacak sözler vermemeli, abartılı davranışlardan kaçınmalısınız. Ani kararlar vermemelisiniz. Büyük borç altına girmemelisiniz, çünkü daha sonra ödemeler konusunda zorluk çekebilirsiniz. Bunun yanında çok fazla sorumluluk alarak kendinizi sıkıntıya düşürmemeye çalışmalısınız. Çünkü Ay Tutulması zamanında işleri tamamlamak, her şeyin üstesinden gelmeye çalışmak zorluk çıkaracaktır.

Ayrıca sağlık konusunda yedikleriniz ve içtiklerinize dikkat etmeli, zehirlenmelere karşı dikkatli olmalısınız. Cildinize ya da saçınıza sürdüğünüz ürünlere dikkat etmenizde de fayda var. Merkür retrosunda gelirsek; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları yöneten Merkür'ün gerilemeye başlaması bu konularda aksaklık doğurabilir. Bu nedenle işlerinizi Merkür retrosunun öncesinde halletmeli ya da sonrasına ertelemelisiniz. Teknolojik aletlere dikkat etmeli, belgelerinizi mutlaka yedeklemelisiniz. Malum pandemi devam ederken aynı çatı altında yaşadığınız insanlara yükselmemelisiniz. Merkür retrosunun etkilerinin farkında olursanız, bu 3 haftalık süreci kolaylıkla atlatabilirsiniz.