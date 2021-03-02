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Bilecik'te sokaktaki kanlı infazın faili yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçen perşembe günü sokak ortasında işlenen cinayetin zanlısı Ramazan Çevir, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Kütahya’da yakalandı. Zanlının, cinayetin ardından bir parkta beklediği ve olayın yatışmasının ardından bir yolunu bularak şehir dışına çıktığı tespit edildi

Kanlı infazın faili yakalandı
İHA

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde geçen perşembe günü sokak ortasında işlenen cinayetin zanlısı Ramazan Çevir, Kütahya'da yakalandı.

Olay, 25 Şubat Perşembe günü 4 Eylül Mahallesi 871 Sokak’ta meydana gelmişti. Ramazan Çevir isimli polis emeklisi, Sani Kolcu isimli şahsı yanında getirdiği silah ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamış ve yaya olarak hızla olay yerinden uzaklaşmıştı. Sani Kolcu ise, kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırının görüntüsü ise sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansımıştı.

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin hummalı çalışmaları sonrasında cinayet zanlısı Ramazan Çevir, Kütahya'da saklandığı ikamette yakalanarak Bozüyük'e getirildi. Burada gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Öte yandan zanlı Ramazan Çevir‘in, cinayetin ardından bir parkta beklediği ve olayın yatışmasının ardından bir yolunu bularak şehir dışına çıktığı, önce Eskişehir iline, sonra da Kütahya iline kaçtığı tespit edildi. Ayrıca Ramazan Çevir ile maktul Sina Kolcu’nun aynı sokakta ikamet ettikleri ortaya çıktı. Tarafların ailecek görüştükleri de öğrenilirken Ramazan Çevir’in cinayeti ailevi sebeplerden dolayı işlediği iddia edildi.

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