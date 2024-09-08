Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kanlı tartışma: 2 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Kanlı tartışma: 2 ölü, 1 yaralı

        Mersin'de bir adam tartıştığı bir kadını öldürdü, o sırada yanında bulunan bir kadını da yaraladıktan sonra kendi canına kıydı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 03:39 Güncelleme: 08.09.2024 - 03:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mersin'de bir kişi Mersin'in Tarsus ilçesinde, tartıştığı bir kadını silahla öldüren, yanındaki kadını da yaralayan şüpheli intihar etti.

        2

        Yeni Mahalle 4004 Sokak girişinde Ç.G (36), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı F.G (25) ve yanındaki H.Ç.Gye (43) tabancayla ateş etti. Zanlı Ç.G, ardından aynı silahla intihar etti.

        3

        Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

        4

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ç.G. ve F.Gnin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan H.Ç.G, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        5
        6
        7
        8
        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı: 1 gözaltı
        Ahmet Mahmut Ünlü'ye saldırı: 1 gözaltı
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        Milli sporcularımızdan Paris'te rekor!
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        "Bu gurur senin Türkiye!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçları kime çekiyorsunuz?
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        Umut Ünlü bir kez daha paralimpik şampiyonu!
        İsrail yine okul vurdu
        İsrail yine okul vurdu
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        İbrahim Bölükbaşı, Paralimpik şampiyonu!
        'Bir plan hazırladım'
        'Bir plan hazırladım'
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya!
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        İklim aktivistleri müze girişini kapattı
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Cedi Osman, Panathinaikos'ta!
        Elon Musk çok tehlikeli
        Elon Musk çok tehlikeli
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        Kasımpaşa'dan çifte transfer!
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        NASA'ya göre Dünya'nın sonu ne zaman gelecek?
        Eşyaları sergilenecek
        Eşyaları sergilenecek
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Merhaba...
        Merhaba...