Kanoute kendini yetim çocuklara adadı

Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görülen Mali asıllı 42 yaşındaki dünyaca ünlü eski futbolcu Frederic Omar Kanoute, kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla hayatını kendisi gibi yetim büyüyen çocukların bakımına adadı.
20'li yaşlarda İslam'ı seçen Kanoute, Mali sokaklarında gördüğü fakir çocuklardan etkilenerek yetim merkezi inşa etme hayalini gerçekleştirdi- Kanoute:- "İslam'ı kabul etmemde en büyük etkenlerinden biri iyilik konusuna verilen önem. İslam'ı kabul ettiğimden beri yardım ve dayanışma faaliyetleri hayatımın bir parçası olarak devam ediyor"ifadelerini kullandı. Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görülen Mali asıllı 42 yaşındaki dünyaca ünlü eski futbolcu Frederic Omar Kanoute, kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla hayatını kendisi gibi yetim çocukların bakımına adadı.
Fransa'da doğan, babası gibi yetim büyüyüp 20'li yaşlarda İslam'ı seçen Kanoute, Mali sokaklarında gördüğü fakir çocuklardan etkilenerek yetim merkezi inşa etme hayalini gerçekleştirdi.İspanya'nın Sevilla takımına 2006'da transfer olmadan önce burada mescit olarak kullanılan ve sahibi tarafından boşaltılması istenen bir tesisi satın alıp Müslümanların kullanımına tahsis eden Kanoute, yaptığı çalışmalarla Türkiye Diyanet Vakfının İyilik Ödülü'ne layık görüldü. Kanoute, 13 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda ödülünü aldı.
Kanoute, açıklamada, ailesinde hem Müslüman hem de Hristiyan kişilerin bulunduğunu belirterek İslam'ı seçmenin hayatının dönüm noktası olduğunu söyledi.Müslüman olduktan sonra dünyaya bakış açısı ile insanlarla ilişkisinin değiştiğini aktaran Kanoute, "İslam'ı kabul etmemde en büyük etkenlerinden biri iyilik konusuna verilen önem. İslam'ı kabul ettiğimden beri yardım ve dayanışma faaliyetleri hayatımın bir parçası olarak devam ediyor. Hayatın gayesini düşündürme açısından bu iyilik faaliyetleri önemli bir nokta teşkil ediyor. İslam, sahip olduklarını insanlarla paylaşmayı teşvik ediyor." diye konuştu.- "Savunmasız ve yetim çocuklara bakılıyor"Kanoute, Mali sokaklarında gördüğü fakir çocuklardan etkilenip yetim merkezi inşa etme hayalini gerçekleştirdiğini anlatarak burada savunmasız çocuklar ve kendisi gibi yetim büyüyenlere bakıldığını söyledi.Bu merkezde 5-17 yaş arası 90 çocuğun yardım, okul, tarım ve ticaret gibi alanlardaki projelerden faydalandığını ifade eden Kanoute, sözlerine şöyle sürdürdü:"Sevilla takımına gitmeden bir yıl önce her Müslüman gibi nerede helal et bulunur, dolaşılır, namaz kılınır araştırdım.
Bu araştırmayı yaparken namaz kılınan tesisle karşılaştım. Öğrendim ki Müslüman topluluğu bu binayı elinden yitirecek çünkü o tesis kiralıktı çünkü tesisin sahibi onları çıkaracaktı. Tek çözüm mülkü satın almaktı. Allah'ın izniyle bu işi çözmek bize nasip oldu. Bu mescidi kurtarmak ve bu şerefe nail olmak açısından kendimi şanslı hissediyorum. Sevilla'da 700 yıl sonra yeni bir mescit inşa projesi var. Bu yeni mescidin inşasında farkındalık oluşturmak için onlara fon sağladım."- "Paylaşmak, dağıtmak sizden bir şey götürmez"Kanoute, TDV tarafından bu yıl "Uluslararası İyilik Ödülleri"ne layık görüldüğünü anımsatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'ye teşekkür etti.Ödül verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kanoute, "Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri çok önemli. Materyalizme odaklanarak iş arenasında başarı kovalama, para biriktirme yerine yardımlaşma ve paylaşma yolu insanlar tarafından teşvik ve takip edilecek.
Bu, bizim yapabileceğimiz en iyi iştir." değerlendirmesinde bulundu.Kanoute, Erdoğan ile ödül töreninde kısa bir sohbet imkanı bulduğunu belirterek "Türkiye, insanlara yardım eden projelerde yer alan ve mültecilere yardım sağlayan bir ülke. Paylaşmak, dağıtmak sizden bir şey götürmez. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor, paylaştıklarınız size fazlasıyla geri döner. Sizin mevcudunuzu katlar. Bugün de Türkiye için olan budur." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.