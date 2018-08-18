Kansas City Wizards - Portland Timbers sahaya çıkıyor

Kansas City Wizards ve Portland Timbers, 19 Ağustos 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:30. 39 puanlı Kansas City Wizards 5. sırada bulunuyor, Portland Timbers 37 puana sahip ve 9. sırada. Kansas City Wizards son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Portland Timbers, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 473. İddaa'da Kansas City Wizards kazanır 1.50, berabere biter 3.50, Portland Timbers kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Kansas City Wizards önceki hafta Salt Lake mücadelesinde 2-1 yenildi.

Portland Timbers ise Vancouver Whitecaps karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Kansas City Wizards, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Kansas City Wizards, kendi sahasında 24 gol attı, 14 gol yedi.

Portland Timbers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Portland Timbers, 15 gol atarken 21 gol yedi.

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