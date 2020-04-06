Kanser hastalarına

AA

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Çiçin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) akciğer üzerindeki etkileri göz önüne alındığında özellikle KOAH ve akciğer kanseri hastaları için büyük risk oluşturabildiğini belirterek "Kanser hastalarının kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, evde kalmalarını ve mümkün olduğu kadar az insanla temas etmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

Prof. Dr. Çiçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kanser hastası ve yakınlarının çok daha fazla dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Bu kişilere hijyene ve sosyal mesafe kuralına kesinlikle uyması ve tedbiri bir an olsun elden bırakmaması tavsiyesinde bulunan Çiçin, "Bu virüsün akciğer üzerindeki etkileri göz önüne alındığında özellikle KOAH ve akciğer kanseri hastalıkları için büyük risk oluşturabilir." diye konuştu.

Kanser tedavisi gören hastalardan toplu ulaşım araçlarını kullanmamasını isteyen Çiçin, "Kullanma zorunluluğu olanların ise mutlaka ağız ve burun bölgesini tam kapatan maske takmalarını öneriyoruz. Bunun yanında tabii ki eller sık sık yıkanmalı, kişisel hijyene özen gösterilmelidir. Kanser hastalarının kalabalık ortamlardan uzak durmalarını, evde kalmalarını ve mümkün olduğu kadar az insanla temas etmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiçin, onkoloji polikliniklerine başvuran hastaların ve refakatçilerinin olası Kovid-19 enfeksiyonu semptomlarının sorgulandığını, ateşlerinin ölçüldüğünü, şüpheli vakaların hastanenin ilgili birimlerinde değerlendirildikten sonra onkoloji bölümüne başvurabildiğini anlattı.

- Kemoterapide Kovid-19 tedbirleri

Hastane olarak da bazı önlemler aldıklarını aktaran Çiçin, şunları kaydetti:

"Kemoterapi ünitelerinde el dezenfektanı bulunduruyoruz. Mecbur olmadıkça maskesiz hasta ve refakatçi almıyoruz. Tedavi süresince ayakta tedavi ünitesinde hastaların mesafeli şekilde oturmasını sağlıyoruz. Yatan hasta ziyaretleri yasaklandı. Tedavi ve muayeneye gelen hastaların bir refakatçi dışında genelge doğrultusunda kısıtlama yapılıyor. Kemoterapi ünitelerinde el dezenfektanı, maske, önlük, göz koruyucu ve N95 gibi tıbbi malzemeleri hazır bulunduruyoruz. Kısacası hastalarımızın sağlığını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz."

Prof. Dr. Çiçin, tüm Türkiye'de olduğu gibi hastanelerinde de kanser hastalarının tedavilerinin devam ettiğini dile getirdi.

Sosyal medya veya farklı ortamlarda çok fazla bilgi kirliliği yaşandığını anlatan Çiçin, kanser hastalarının en doğru bilgiyi Türk Tıbbi Onkoloji Derneğinin internet sayfasından öğrenebileceklerini sözlerine ekledi.