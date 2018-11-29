Muğla'nın Fethiye ilçesinde 'Ewing Sarkomu' hastalığı nedeniyle 5 yıl kemoterapi ve radyoterapi gören, sağlığına kavuşamadığı için sosyal medyada yayınladığı video ile gündeme gelen ve toplanan maddi yardımlarla alternatif tedavi aldığı Antalya'daki bir özel hastanede yaşamını yitiren Ece Küçükçelen (19), gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı.

DHA'nın haberine göre; Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi'nde oturan Ece Küçükçelen, 10 yaşındayken önce bacakları ve kollarında kuvvetli ağrı hissetti. Küçükçelen, ailesi tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 3 kardeşi bulunan Ece Küçükçelen'e, 4 yıl süreyle herhangi bir teşhis konulamadı. Ağrıların daha da artmasıyla el ve kollarını kullanmakta zorluk çekmeye başlayan Küçükçelen'e, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, kemiklerde çok nadir olarak görülen bir kanser türü olan 'Ewing Sarkomu' teşhisi konuldu.

38 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Kemoterapi ve radyoterapi tedavisine başlanılan Ece Küçükçelen'in durumunda 4 yıl boyunca yapılan tedavilere rağmen gelişme olmadı. Bunun üzerine Küçükçelen, kemoterapi tedavisini 1 yıl önce reddedip, sadece radyoterapi tedavisine devam etti. Durumunda yine bir değişiklik olmayan Ece Küçükçelen, 58 kilodan 38 kiloya kadar düştü.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Bunun üzerine genç kız, Facebook sayfasından alternatif tedavi yöntemleri için yardım istedi. Küçükçelen, sosyal medya sayfasından gözyaşları içinde yayınladığı videoda, "5 yıldır kanser hastalığını atlatmaya çalışıyorum. Kanser en çok kemiklerimde, tümör şeklinde görüldü. Cerrahi müdahale yapıldı. 18 kür kemoterapi tedavisi aldım ama işe yaramamaya başladı. Son 1 yıldır hiçbir tedavi alamıyorum. Birçok farklı tedavi yöntemi var ama bunu devlet karşılamıyor. 1 yıldır tedavi alamadığım için hastalığım çok fazla arttı. Şu anda akciğerimde, omurgalarımın çeşitli yerlerinde, kemiklerimde hastalık var. Bir an önce tedavi olmam lazım. Kemoterapi alamıyorum, 38 kiloya düştüm. Birçok politikacıdan alternatif tedavi için maddi yardım istedim ama hiçbiri sözlerini tutmadı. Sizden bana destek olmanızı istiyorum. Umarım bir an önce beklediğim destek gelir" dedi.

Ece Küçükçelen'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yardım için sosyal medyada birçok sayfa açılıp, imza kampanyası başlatıldı.

ALTERNATİF TEDAVİ GÖRÜYORDU

Türkiye'nin dört bir yanından Küçükçelen'e destek yağdı. Maddi desteğin bulunmasıyla Ece Küçükçelen, Antalya'daki özel bir hastanede alternatif tedaviye alındı. Yaklaşık 2 ay boyunca tedavi gören Küçükçelen, doktorların müdahalesine rağmen dün sabah yaşamını yitirdi.

ANNESİNİN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenazede Yıldıray Küçükçelen, kızının üzerine duvak serilen tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Ece Küçükçelen'in bir süre omuzlarda taşınan tabutu cenaze aracına konulurken Güzin Küçükçelen'in "Gitme kızım, sen daha bebeksin. Seni nasıl koyacağız mezara? Gidemezsin" diyerek ağıtlar yakması yürekleri dağladı. Ece Küçükçelen'in cenazesi Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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