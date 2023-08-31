Haberler Dünya Kanser hastası sevgilisi ölmeden saatler önce onunla evlendi: Oğlunu evlat edinecek

Kanser hastası sevgilisi ölmeden saatler önce onunla evlendi: Oğlunu evlat edinecek 31 yaşındaki Kyle Adcock, kanserle mücadele eden sevgilisi ölmeden saatler önce Amy Drouillard'la evlendi. Habertürk Giriş: 31.08.2023 - 15:50 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:50 facebook

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EVLENDİKTEN BİRKAÇ SAAT SONRA SEVGİLİSİ HAYATINI KAYBETTİ ABD'nin Michigan eyaletinde Saint Clair Shores şehrinde yaşayan Adcock cumartesi günü sevgilisi Amy Drouillard'la tedavi gördüğü hastanede evlendi. 31 yaşındaki Adcock, Detroit merkezli yerel haber kanalı WJBK'ye konuştu "Amy gelinliğini giydi, çok güzeldi ve gülümsüyordu. Harika bir düğün oldu. Doktor da bizim için güzel bir gece hazırladı" dedi. Fotoğraf temsilidir

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EVLAT EDİNEBİLMEK İÇİN SEVGİLİSİYLE EVLENDİ İki yıldır 4. evre meme kanseriyle mücadele eden 35 yaşındaki Amy Drouillard evlendikten kısa bir süre sonra hayata veda etti. Adcock, Drouillard'ın eski eşinden oğlu olan 12 yaşındaki Nolan'ı daha rahat evlat edinebilmek için sevgilisiyle evlendiğini dile getirdi. Fotoğraf temsilidir

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OĞLUNUN MASRAFLARI İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI Nolan'ın biyolojik babası hastalıktan dolayı hayatını kaybetmişti. Adcock "Amy'nin müthiş bir oğlu var. İkisini de sevmemek gerçekten imkansız" dedi. Genç adam, Nolan'ı evlat edinme sürecinde doğacak masrafları karşılamak için GoFundMe üzerinden bağış kampanyası başlattı. Adcock toplanacak paranın 12 yaşındaki genci ilerideki masrafları için kullanıcağını söyledi. Adcock'un destek çağrısına şu anda 684 kişi yanıt verdi ve 50 bin dolarlık bağış kampanyasında 42 bin 681 dolar toplandı. Kaynak: Guardian Fotoğraf: GoFundMe

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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