Kanser hastasının yol sorunu Başkan Zorluoğlu'na ulaştırılan mesajla çözüldü - TRABZON

AA

TRABZON (AA) - Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akçaabat ilçesinin Derecik Mahallesi'nde yaşayan Tuncay İskefiyeli, kanser hastası amcası Baki İskefiyeli'nin fotoğrafını çekerek sosyal medya üzerinden Başkan Zorluoğlu'na gönderdi.İskefiyeli, mesajında, "Başkanım amcam kanser tedavisi görüyor. Güneşli havalarda dışarı çıkıp akülü arabasını sürebiliyor fakat yol çakıllı olduğu için çok zorlanıyor, bazen de düşüyor. Sizden 500-600 metrelik yolun asfaltlanmasını rica ediyor." ifadesine yer verdi.Bunun üzerine İskefiyeli'ye yanıt veren Başkan Zorluoğlu, konuyu ilgili kişilere ilettiğini belirtti.Zorluoğlu'nun talimatıyla harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Baki İskefiyeli'nin evine giden yolu 2 günlük çalışmayla asfaltladı.Yapılan çalışmaları izleyen Baki İskefiyeli, Zorluoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.İskefiyeli, yeğeninin fotoğrafını çekerek Büyükşehir Belediyesine gönderdiğini belirterek, şunları kaydetti:"Allah razı olsun, belediye bize hemen yardımcı oldu. Yol bozuk olduğu için arabamla gidip gelemiyordum. İnşallah bundan sonra daha rahat gezebileceğim. Mesajımıza hemen cevap veren ve yolumuzu asfaltlatan Başkanımız Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyorum."