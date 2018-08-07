Avusturalyalı bilim insanları, kanser hücrelerini uyutur duruma getiren yeni bir madde geliştirdi.

Bilim insanları, hayvanlarda kanser hücrelerini kalıcı bir şekilde uyutacak hale getirebilen yeni bir ilacın keşfiyle, kanser araştırmaları dünyasında dev bir adım attılar.

Nature dergisinde yayımlanan bu çalışma yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Bilim insanlarına göre de bu ilaçlar türünün ilkleri... Kanser hücrelerinin, geleneksel kanser tedavilerinin neden olduğu yan etkiler olmaksızın çoğalmasını durdurdurmayı başardılar.

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KANSERE KARŞI YENİ SİLAH

ABC News'ta yer alan habere göre; araştırmayı yürüten Walter ve Eliza Hall Tıbbi Araştırma Enstitüsü'nden Doçent Tim Thomas, “Kanserle mücadelede tamamen yeni bir silaha sahip olma potansiyeli konusunda son derece heyecanlıyız” dedi.

Araştırmacılar, ilaçların farelerde kan kanseri ve karaciğer kanserinin ilerlemesini durdurmada ve kanser nüksetmesini geciktirmede etkili olduğunu açıkladı.

Thomas, "İlaçlar, tümör hücrelerine karşı çok güçlüydi, aynı zamanda sağlıklı hücreleri etkilemeyecek gibi görünüyorlar" açıklamasında bulundu.

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YENİ BİR YAKLAŞIM

Uzmanlar, geleneksel ilaç tedavilerinin geri dönüşü olmayan DNA hasarına neden olduğunu, aynı zamanda sağlıklı hücrelere de zarar verdiğini ve kemoterapinin çok fazla yan etkisi olduğunu belirtti. Yeni ilaçlar ise kanserin yayılmasını sağlayan spesifik proteinlerin üretimini durduruyor.

Araştırmacılar, yeni ilaçların kanserin ilerlemesini durdurmada veya hastalık nüksünü geciktirmede etkili olabileceğini umuyor.

Thomas, “Geliştirdiğimiz ilaç bir kavram kanıtıdır… Bir sonraki adım, aynı şekilde çalışan ancak kanser hastalarında kullanılabilen daha uygun bileşikler geliştirmektir” açıklamasında bulundu.

İlaçların klinik ortamlarda nasıl kullanılabileceğini söylemek için çok erken olduğunu sözlerine ekleyen Thomas, ancak bir dizi farklı uygulama hakkında heyecan duyduklarını belirtti.