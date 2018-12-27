Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başiskele'de özel bir hastanedeki onkoloji hastalarının kullandığı kanser ilaçlarının eksik çıkması sonucu hastanede inceleme başlatıldı. 42 bin TL'lik ilacın kayıtlarda görünmesine rağmen hastanede olmadığını tespit eden hastane yönetimi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri ise ilaçları hastanenin eczane teknikeri olarak çalışan A.K.’nin çalarak, aynı hastanede fizik tedavi hastalarının kullandığı aracın şoförlüğünü yapan İ.O.'ya verdiği belirlendi. İlaçları alan İ.O.'nun ise çalıntı ilaçları K.T. adlı şahsa sattığı tespit edildi.

İLAÇLARI ÇALDIKLARINI İTİRAF ETTİLER, ADLİYEDEN SERBEST BIRAKILDILAR

İHA'nın haberine göre, tespit sonrasında harekete geçen Başiskele Asayiş Şube ekipleri, şüpheli şahıslar A.K., İ.O. ve K.T.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen İ.O. ve AK., ifadesinde ilaçları çaldığını ve K.T. isimle şahsa sattığı ve parayı bölüştüklerini itiraf etti. Kanser hastalarının umudu olan 42 bin TL değerindeki çok sayıda kanser ilacını çaldığı tespit edilen 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’nde hakim karşısına çıktı.

Şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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