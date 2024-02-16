Kanser riskini azaltan 7 öneri!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, mevsimine uygun beslenme ve katkı maddesi içeren besinlerden kaçınmak gerektiğini kaydederek, "Beyaz ekmek yerine kepekli esmer ekmek, asitli ve gazlı içecekler yerine meyve, süt veya ayran tercih etme, kapağı bombe yapan konservelerden uzak durma ve tuz içeriği düşük olan besinler tercih etmeye mümkün olduğunca dikkat edilmelidir" dedi.