Kanser tedavisi gören doktor Pelin hayatını kaybetti

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Avcu, dün rahatsızlandı. 4 yıldır kolon kanseri tedavisi gören 1 çocuk annesi Avcı, bir özel hastaneye kaldırıldı. Dr. Avcu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ölümüyle sağlık camiasını yasa boğan Dr. Pelin Avcu'nun cenazesi Yeniköy Mezarlığı´nda yakınları ve sağlık çalışanları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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