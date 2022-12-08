Kanser tedavisi gören doktor Pelin hayatını kaybetti

DHA

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Avcu, dün rahatsızlandı. 4 yıldır kolon kanseri tedavisi gören 1 çocuk annesi Avcı, bir özel hastaneye kaldırıldı. Dr. Avcu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ölümüyle sağlık camiasını yasa boğan Dr. Pelin Avcu'nun cenazesi Yeniköy Mezarlığı´nda yakınları ve sağlık çalışanları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi.